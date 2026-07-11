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Nando Harmsen

Even niet genoeg groothoek? Maak een panorama

zaterdag 11 juli 2026, 14:07 door | 62x gelezen | 0 reacties

Daar sta je dan. Een prachtig uitzicht met mooie lijnen in het landschap. Je hebt alleen te weinig groothoek. Maak dan een panorama. Dat is een simpele en doeltreffende oplossing.

Soms heb je geen groothoek objectief bij de hand. Misschien ben je lichtgewicht op pad gegaan met slechts één objectief. Of je groothoek is niet voldoende groothoek. Een panorama is dan de oplossing.

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Verdikkeme. Die mooie lijnen passen niet in het kader. Had ik maar meer groothoek. Maar wacht... er is een oplossing.

Het is tegenwoordig niet meer nodig om een statief te hebben. Zorg dat je stabiel staat, en maak twee of drie foto's van het uitzicht. Zorg voor ongeveer 30% overlap. Meer is geen probleem, minder wel.

Nando panorama losse beelden

Drie foto's. Met overlap. Daarvan is een panorama te maken zodat de lijnen in het landschap beter in beeld komen.

Het samenvoegen van die twee of drie foto's is eenvoudig met software. Alles wordt perfect uitgelijnd en je hebt het hele uitzicht in een mooie panoramafoto. Bovendien heeft het panorama een grotere resolutie.

Nando panorama hverir 5

Het resultaat. Ik heb niet de hele breedte van het panorama gebruikt. Alleen wat ik nodig had om de lijnen in het landschap tot recht te laten komen.

Er zijn een paar dingen om op te letten. Wil je een wat breder panorama, zorg er dan voor dat je de camera verticaal houdt. Bestaat het panorama uit maximaal twee of drie foto's, dan is dat vaak niet nodig.

Maak het panorama wat ruimer dan nodig. Daarmee hou je de ruimte om in de nabewerking de exacte uitsnede te maken. Is het panorama te krap, dan kan je beeld in de hoeken van de foto missen.

Neem je een voorgrond in beeld die vlak voor je is? Dan moet je de parallax corrigeren door rond het nogal-point te roteren. In dat geval is een nogal-slide en statief wel noodzakelijk.

Tot slot een handige tip. Wil je weten waar je panorama start en/of eindigt? Maak dan eerst een foto van je hand voor je start. Dan weet je waar de eerste foto begint. Maak er eventueel ook een na het panorama.

Nando panorama hverir 4

Even snel het startpunt van het panorama markeren met een foto. Dat is altijd hand-ig vrolijk


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Panoramafotografie geeft mooie weidse beelden. Je kunt zelfs helemaal rond fotograferen zodat je 360 graden in beeld brengt. Hoe gaat je daarmee te werk, welke apparatuur heb je nodig, waar moet je op letten. Dit alles wordt uitgebreid behandeld in een boeiende cursus op Photofacts Academy.

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Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

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Elja Trum

Elja Trum

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