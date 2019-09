Fotograferen bij slecht weer

Als je dan in de regen fotografeert, zorg in ieder geval dat je zelf ook droog blijft. Een goede regenjas, regenbroek, capuchon, of een poncho. Die laatste is natuurlijk niet verstandig in een omgeving met veel wind, net als een paraplu.



Zorg dat je de theedoek bij de hand houdt, om bij het fotograferen de druppels van de lens te houden. Maak ook veel foto's achter elkaar van een scene, waarbij je herhaaldelijk de druppels weg veegt.



Zo hou je altijd wel een goede foto met weinig of geen druppels over, of je kunt ze combineren. Fotograferen in manual is in dat geval verstandig.



Bedenk dat het zelden een hele dag regent. En als de zon dan uiteindelijk onder gaat, en ze vindt een opening onder de wolken door, dan kan de lucht fantastisch kleuren. Op die momenten is alle regen vergeten, en kunnen we genieten van iets dat je gemist had wanneer je thuis was gebleven.