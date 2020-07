Fotograferen van een bos; groothoek of tele?

Sinds de digitale fotografie is er een sterke voorkeur ontstaan voor het fotograferen van landschappen met een groothoek of zelfs ultra-groothoek objectief. Hoe meer in beeld, hoe beter, was het verhaal daarachter. En dat is begrijpelijk, want je wilt zoveel mogelijk van dat mooie landschap vast leggen.



Een bos kan ook een mooi onderwerp zijn voor een landschapsfoto. Met al die bomen, die zo dicht bij elkaar staan, is de neiging om een groothoek te gebruiken misschien zelfs groter. En inderdaad, met een groothoek krijg je meer bomen in beeld. Maar toch zal het bos minder dicht lijken, en de bomen verder van elkaar staan.