Gebruik je een statief? Let dan goed op je statiefplaatje

Dit Gitzo statiefplaatje heeft een slecht ontwerp. Het sluit alles behalve goed aan waardoor het roteren onder de camera veel te makkelijk gaat. Dat wil je niet.



Een animatie van wat er veel te vaak gebeurt.

Een muntje, een imbussleutel, het helpt zeker om een statiefplaatje goed vast te zetten. Maar pas op dat je het plaatje niet met alle kracht die je hebt (of meer) probeert vast te zetten.Hoewel ik het nog nooit in het echt gezien heb, zou je de statiefkoppeling in de camera zelf stuk kunnen draaien.Het probleem met het roteren van een statiefplaatje is vaak het gebrek aan weerstand. Er zou op elk statiefplaatje een stuk rubber moeten zitten. Daarmee krijg je in ieder geval wrijving om het roteren tegen te gaan.Zeker als de camera in de portrait stand gebruikt, kan dit roteren een heel groot probleem opleveren.Toch is goed vastdraaien niet altijd voldoende. Wat nog een betere oplossing is, is een statiefplaatje dat zo gemaakt is dat het niet kan roteren. Dat zijn vaak plaatjes die een opstaande rand hebben.Meestal zijn die speciaal voor jouw camera gemaakt, maar niet altijd. Er zijn vaak Arca-Swiss plaatjes te krijgen met een opstaande rand die niet kunnen roteren. Of die er voor Manfrotto zijn, dat weet ik niet.