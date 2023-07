Gebruik je losse filters? Kies dan altijd voor een grote maat.

Schroeffilters kunnen handig zijn. Maar heb je verschillende objectieven, dan kan je meerdere maten van een soort filter nodig hebben.

Om een voorbeeld te noemen, stel je heb een objectief met een 62mm filtermaat. Je wilt een variabel ND filter daarvoor kopen, want je gebruikt dit vaak voor video. Dan kan je een variabel ND filter met deze filtermaat kiezen.Ga je vervolgens een ander objectief met een 72mm filtermaat gebruiken, dan past dit variabel ND filter niet. Je moet er dan nog een kopen, met een filtermaat die dat objectief heeft. Zo heb je plotseling twee dure filters. Stel dat je nog een derde objectief hebt.Het alternatief is een filtersysteem. Een filterhouder, samen met een filter dat daar in past en een set adapter ringen met verschillende filtermaten. Echter, dat kan een dure aangelegenheid worden, en het is omvangrijk in het gebruik. Het is niet praktisch als je altijd maar een enkel soort filter gebruikt.Een veel beter alternatief zijn step-up ringen. Die maken van je kleinere filtermaat een grotere. Zo kan je een filter met een grote filtermaat op elk objectief gebruiken dat een kleinere maat heeft. En het mooie is, die ringen zijn niet eens duur.