Geluksmomentje? Zomaar een dode vlieg gevonden...

Het diafragma stelde hij klein in (grote scherptediepte) op f/16 en de ISO-waarde op 100. De scherpstelling deed hij handmatig in liveview waarbij hij inzoomde op de ogen van de vlieg. Daarnaast gebruikte hij een zaklampje erbij als extra lichtbron en een afstandsbediening om de boel stil te houden. Stephan: Iedereen kan het, als je de spullen ervoor hebt!.



Als je naar de facet ogen kijkt, dan zie je nogal wat stof. Stephan had geen zin om dat weg te halen of na te bewerken, maar het resultaat kan dus nog stukken beter!