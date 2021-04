HDR: Wat bedoel-u?

Initieel gebruik

Waarom heeft HDR bij sommigen een negatieve bijklank?

Wordt de techniek veel gebruikt?

En die HDR-look?

Een populaire tak in de fotografie is Urbex (Urban Exploration); foto's worden gemaakt in oude en vervallen gebouwen, waardoor het verval van de gebouwen en overblijfselen van het vroegere gebruik in beeld worden gebracht.In die gebouwen bestaat groot lichtverschil tussen de donkere hoeken van de ruimtes, en de delen waar buitenlicht te zien is of naar binnen schijnt. Met name in deze omstandigheden werd de HDR-techniek al snel toegepast.Met name bij de Urbex fotografie werd gebruik gemaakt van aparte software, waarmee je het samenvoegingsprocédé zelf kon beïnvloeden.Deze mogelijkheid werd regelmatig gebruikt om het procedé meer door te laten werken, dan nodig voor een beeld dat overeenkomt met wat je met je ogen ziet.Er ontstaan dan beelden, waarin de contrasten niet alleen worden gecompenseerd, maar zelfs worden geminimaliseerd. Je krijgt foto's waar in alle delen veel details zichtbaar zijn, en een vlakke belichting ontstaat.Deze zogenaamde HDR-look vinden sommigen over de top, en lelijk, en ze zetten zich daarom af tegen het gebruik van de HDR-techniek.De HDR-techniek zoals oorspronkelijk bedoeld wordt steeds meer gebruikt door fotografen. Veel camera's hebben nu een instelling, waarmee je automatisch een aantal opnamen kan maken met verschillende belichtingen.De techniek om ze samen te voegen is ingebouwd in mainstream fotobewerkingsprogramma's als Lightroom en Photoshop.Voor fotografen, die in RAW fotograferen is gebruik in Lightroom aantrekkelijk, omdat ook het resultaat een RAW-file is, die flexibel verder bewerkt kan worden.Verder geven veel camera's, en apps op telefoons, ook de mogelijkheid om de foto's gelijk te combineren, zodat er een kant-en-klare HDR-foto opgeslagen wordt.Ook de HDR-look op zich heeft ruimere waardering gekregen, en in veel camera's (ook in telefoons) en fotobewerkingsprogramma's zijn zogenaamde HDR-filters aanwezig, waarmee je een foto een vergelijkbare uitstraling kan geven.Hierbij worden dus niet meerdere opnamen gecombineerd. Hier een foto, die in Lightroom zodanig is bewerkt, dat een HDR-look ontstaat.