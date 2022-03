Heb je als fotograaf een eigen stijl nodig?

Tips om je stijl te ontwikkelen

Om je stijl te vinden en te ontwikkelen zijn er tal van tips die je daarbij kunnen helpen:Een en open deur wellicht, maar je moet kilometers maken om te ontdekken waar jouw voorkeur ligt. Door welke beelden raak jij gefascineerd? En waarom?Dit kan een een bepaald segment binnen de fotografie zijn, portretten, natuur, macro, stillevens, reizen, mode, food, et cetera.Fotografeer je al lang? Loop eens door je archief van foto's. Valt je iets op? Zie je een bepaald patroon of overeenkomst in je beelden?Heb je voorkeur voor meerdere segmenten? Maak dan een keuze voor bijvoorbeeld twee segmenten die op elkaar aansluiten of elkaar aanvullen. Zorg voor focus.Dit kan zwartwitfotografie zijn of licht en fleurig, dark en moody. Alles scherp in beeld of juist helemaal niet. Lenskeuze en instellingen zijn belangrijk.Welke techniek je ook gebruikt, zorg dat je deze tot in de puntjes leert beheersen. Door veel te oefenen en uit te proberen.De foto uit je camera is nog maar voor 50 procent af. Door nabewerking in te zetten kun je kracht toevoegen aan hetgeen je wilt laten zien.Misschien houd je ervan je beelden extreem te bewerken, of ontwikkel je een voorkeur voor een bepaald sausje van kleuren. Het geheel van compositie, scherptediepte, licht en kleur zorgt uiteindelijk voor jouw beeld.Maak eens een moodboard . Blader door tijdschriften en knip afbeeldingen uit die jou aanspreken.Hoe en waarom maakt niet uit. Ga impulsief te werk en denk er niet te veel bij na. Wanneer je zo'n dertig of meer plaatjes hebt, leg ze voor je op tafel of spreid ze uit op de vloer.Laat het geheel op je inwerken. Zie je een bepaald patroon, kleurgebruik of onderwerp? Dit is een goede leidraad om verder uit te diepen.Schrijf voor jezelf op wat je gaandeweg ontdekt terwijl je op zoek gaat naar je eigen stijl. Wat zijn de elementen die jou het meest aanspreken, in je eigen fotografie, maar ook in de beelden van anderen die je mooi vindt.Ontwikkel een stijl die jou luistert en ademt. Niet omdat je 'm toevallig veel ziet op social media. Laat je ook niet leiden door veel likes of kritiek uit je omgeving. Blijf dicht bij jezelf. De aanhouder wint.Het namaken van andermans foto's is leerzaam, pik de dingen eruit die jij toe kunt passen om je eigen beelden te maken. Een beetje van maggi en.....Vraag eens aan je omgeving hoe ze jouw foto's zouden omschrijven.