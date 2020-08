Het L-bracket: het meest nuttige fotografie hulpmiddel aller tijden

Het nadeel van een normale statiefplaat. Bij een verticale komt de camera uit het midden te hangen, en moet je de compositie opnieuw maken.

Het gevaar wanneer een statiefplaatje niet stevig genoeg vast zit. Dit is gesimuleerd, maar het kan zo maar in het echt gebeuren

Als je dat doet, gebeuren er in principe drie dingen.De camera krijgt een andere positie en hoogte, zodat je de compositie opnieuw moet maken. De camera komt uit het midden te hangen, waardoor het minder stabiel wordt. En de camera kan tegen de zijkant van het statief komen, waarbij in het slechtste geval de camera niet eens helemaal verticaal kan komen te hangen.Heb je een driewegkop, dan is vooral dat laatste probleem niet van toepassing. Maar er is nog een vierde mogelijke probleem dat voor alle statiefkoppen van toepassing is.Je hebt kans dat de camera wegzakt. Dit komt dan omdat het statiefplaatje niet goed vast zit. Of de camera/objectief combinatie is te zwaar.Vanaf 2005 maak ik gebruik van het arca-swiss systeem. Een heel flexibel en handig systeem dat veel mogelijkheden geeft waarvan ik veel gebruik maak. Een van de mogelijkheden is het handige L-bracket.