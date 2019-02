Hoe controleer je je resolutie voor een maximale print?

3. Aantal pixels controleren

De resolutie van je foto wordt gemeten in pixels. Om de resolutie van een foto te controleren moet je de breedte en de hoogte van je foto controleren in pixels. Deze informatie wordt opgeslagen in het data bestand van je foto.Als je Photoshop gebruikt kun je hierin heel gemakkelijk bekijken wat de resolutie van je foto is. Open de foto in Photoshop en klik op Image, Image Size en bekijk of de hoogte en breedte in pixels (dus niet in centimeter of inches). Nu weet je wat de hoogte en breedte van je foto in pixels is.Als je geen Photoshop gebruikt kun je ook met je rechter muisknop op je foto te klikken en hierna op Eigenschappen (of Properties) te klikken (in Windows, voor Mac klik je op Get Info). Bij Details (en More Info bij Mac) zie je dan het aantal pixels staan.