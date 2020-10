Houd jij ook zo van herfstfotografie?

Het liefst onder een bladerdek van bomen waar gefilterd zonlicht doorheen valt. Want met juist dit tegenlicht creŽer je een aangenaam 'bokeh' in het onscherpe deel van de foto.



Het bokeh verschilt per lens. Wanneer je waarde hecht aan een mooie onscherpte is het belangrijk te letten op het aantal lamellen in je lens. Hoe meer lamellen, hoe ronder en mooier de cirkels in je achtergrond.



De achtergrond in een foto is belangrijk en bij macro portretjes houd je deze liefst zo rustig mogelijk zodat het onderwerp er mooi uitspringt. Dit lukt beter met een zo groot mogelijk groot diafragma en voldoende afstand tussen onderwerp en achtergrond.