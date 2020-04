Is je belichting niet goed? Gebruik dan je belichtingscompensatie om dit te corrigeren

Deze foto, gemaakt met diafragma voorkeuze, is duidelijk te donker. De belichtingsmeter geeft dus geen goede waarde aan. Dit kun je corrigeren door de belichtingscompensatie op +2EV te zetten. De hele foto wordt dan 2 stops lichter.

De cursus Starten met fotografie

In het bovenstaande voorbeeld is de foto te donker. Door de belichtingscompensatieknop op +1 of zelfs +2 zetten, wordt de foto respectievelijk 1 of 2 stops lichter. Draai je de belichtingscompensatieknop naar -1 of -2, dan wordt de foto natuurlijk 1 of 2 stops donkerder.Fotografeer je in de manual stand, dan gebruik je de belichtingscorrectieknop natuurlijk niet. Je compenseert je de belichting in dat geval door de sluitertijd te veranderen. Dit levert hetzelfde effect op als de belichtingscompensatieknop in een van de automatische standen.Wil je meer weten over het gebruik van je camera, en de instellingen die mogelijk zijn voor het maken van goede foto's, kijk dan bij Photofacts Academy voor mijn cursus Starten met Fotografie . Daarin behandel ik stap voor stap het optimaal gebruik van je camera.