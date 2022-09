5 dingen die je moet weten wanneer je start met filmen

Met een gimbal krijg je soepele bewegingen. Het is even leren om er gebruik van te maken.

Wil je echt zeker zijn van soepele bewegingen, kies dan voor een gimbal. Dan wordt je camera in 3 richtingen perfect gestabiliseerd.Filmen met een gimbal vergt oefening, zowel in bewegingen maken als in het lopen met een gimbal. Maar heb je dat onder de knie, dan zullen je bewegende beelden veel fijner ... bewegen.Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen. Film je in 4K, of in fullHD, of in HD? Welke codec ga je gebruiken, en wil je in log filmen of niet.Voor je hierin duikt, ga eerst de tips die ik gegeven heb oefenen. Dat kan met het filmen in fullHD of in 4K, net wat je zelf het prettigste vindt.Ik denk dat om te beginnen een fullHD een perfecte start zal geven. Heb je dan je eerste beelden, dan begint de echte uitdaging. Het monteren met geluid en muziek tot een leuke video.Heb jij al eens gefilmd met jouw camera? Zo ja, hoe beviel dit en ga je dat vaker doen? Of blijf je liever van filmen af? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.In de cursus op Filmen met je fotocamera op Photofacts Academy laat fotograaf én videograaf Rob Dijkstra je zien hoe jij ook aan de slag kunt met video, zonder dat je hier per se nieuwe apparatuur voor hoeft te kopen.