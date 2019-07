Landschappen heel dicht bij huis

Als landschapsfotograaf kennen we ze allemaal; de Rorbuer van Hamnøy, de waterval Múlafossur met het dorp Gásadalur, of de berg Kirkjufell compleet met de watervallen in de voorgrond.



Dit zijn natuurlijk maar een paar van de vele fantastische plekken die we als landschapsfotograaf graag zouden willen bezoeken.



Hoe fantastisch het ook is om in die fabelachtige landschappen te mogen fotograferen, hoe verlangend we ook naar die verwegplekken kijken, we vergeten vaak om ons oog op de mogelijkheden dichter bij huis te laten vallen.



Daarmee bedoel ik echt dichtbij, op een afstand van niet meer dan een kwartier lopen, of tien minuten met de fiets of auto.