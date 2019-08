Lightpainting, hoe werkt dat?

Fijn is een zaklamp waarvan je de sterkte in kunt stellen. Tijdens het blauwe uurtje kun je de zaklamp dan feller zetten dan onder de sterrenhemel. En als je dan toch een nieuwe zaklamp koopt, let er dan op dat er een constante 'knipperfunctie' op zit. Dat biedt je weer wat extra creatieve mogelijkheden.



In 2017 deelde ik via Photofacts al een video met jullie over het maken van een lightorb met fietslampjes als lichtbron. Ook over staalwol als lichtbron schreef ik lang geleden (2016) al eens een blog.



Behalve staalwol als vuur, kun je ook een fakkel als 'vuurbron' gebruiken. Pas wel op als je dit soort beelden wilt maken! Voor deze foto kwam ik met mijn vakgroepcursisten bij elkaar op het strand.



Niet voor niets kozen we voor deze locatie waar het model in het water kon staan. Veiligheid gaat voor alles! Niet alleen tijdens mijn workshops, ook en vooral als jullie alleen op pad gaan. Neem in ieder geval een mobiele telefoon mee voor het geval dat…





Magilight

Ik heb tegenwoordig ook een Magilight als lichtbron, het kleine broertje van de Pixelstick. Ik ben maar 1,65 meter lang en dan is de Pixelstick gewoon te lang om handig mee te kunnen werken.De Magilight is een stick bestaande uit 144 ledlampjes. In het handvat zit een SD-kaartje waarop verschillende voorgeprogrammeerde figuren staan die je kunt painten.Ook je eigen foto's kun je op dit kaartje zetten. Zo kun je bijvoorbeeld je hond, je kind of je logo painten op een bijzondere plek. Ondanks alle mogelijkheden vind ik zelf de DIY-hulpmiddelen toch leuker. Het maken van je eigen lichtbron is deel van het creatief proces, en het resultaat ziet er minder 'digitaal' uit.De stick die ik gebruikte voor foto van het model met de bolhoed is van A tot Z zelf gemaakt. Zo kon ik zelf de kleur bepalen, waar ik de stroken wilde, et cetera.