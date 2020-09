Maak niet alleen foto's, doe er ook iets mee

Iedereen heeft wel een schoenendoos vol foto's. Er doorheen kijken kan heel leuk zijn.

Tijden zijn veranderd. We fotograferen alsof ons leven er vanaf hangt. Een dagje gaan fotograferen levert niet de 36 foto's van een fotorolletje op, maar 360 foto's op een geheugenkaartje.Of zelfs nog meer. Dit is helemaal niet erg, want wat niet goed is - of goed genoeg - gooi je heel simpel weg.De hoeveelheid foto's is zo groot, dat onze harde schijf bijna vol loopt. We zetten ze op sociale media, of op een foto sharing site, waar ze door de ononderbroken stroom nieuwe foto's al snel vergeten worden. Er zijn altijd nieuwe foto's, die stiekem interessanter zijn dan de oudere.Als je het zo bekijkt, is het niet zoveel anders dan vroeger. De harde schijf wordt de schoenendoos die vol zit met bijna vergeten foto's. En dat is zonde. Zeker omdat het zo eenvoudig is geworden om iets met de foto's te doen. Want daar maak je de foto's natuurlijk ook voor: om gezien te worden.