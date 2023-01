Manieren om een weg in beeld te brengen

Er is meer balans ontstaan in de foto. Het is niet zozeer een betere foto van de vorige, maar een iets andere. Welke je mooi vindt is een kwestie van voorkeur. De reflectorpaal is zo wel helemaal weggevallen, mede door het nog iets verder inzoomen tot 95mm brandpunt.



Voor dit soort foto's is het vaak beter om een langer brandpunt te kiezen. Wat ik wil laten zien is bovendien de invloed van je standpunt ten opzichte van de weg. Ga je links of rechts staan, of in het midden. Het bepaald heel erg hoe de weg de foto in loopt.



Dit werkt natuurlijk niet alleen voor wegen, maar ook voor wandelpaden, riviertjes en beken en sloten. Het is bovendien van belang om goed naar de randen van de foto te kijken, zodat je later niet merkt dat de weg, het pad, of de waterloop tegen de rand aan slingert.



Natuurlijk speelt de hoogte van je camera ook een rol. Maar omdat dit al heuvels zijn, is het relatief makkelijk om een soortgelijke weg te fotograferen. Zijn er geen heuvels, probeer dan toch een hoog standpunt te zoeken en voorkom het populaire lage standpunt.



Cursus Compositie in landschapsfotografie

Meer weten over hoe je mooie landschapsfoto's kunt maken? Je ontdekt alles over het maken van de juiste compositie in je landschapsfotografie in de cursus Compositie in Landschapsfotografie.