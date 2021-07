Eenmaal een volle Maan op deze manier in beeld, dan zullen alle volgende volle Maanfoto's exact hetzelfde zijn. Tenzij er natuurlijk een vliegtuig voor vliegt.

Gewapend met een tele objectief wordt de volle Maan gefotografeerd. Liefst met 400mm of meer, zodat de Maan groot in beeld is. Soms heeft het extra aantrekkingskracht. Dat is wanneer er een speciale Maan is.Oogstmaan, blauwe Maan, en supermaan maakt het ogenschijnlijk veel interessanter. Dan kijken zelfs mensen die normaal nooit omhoog kijken naar die schijf aan de hemel. Wist je dat er nog veel meer manen zijn? Bloemenmaan, wolfmaan, wormmaan, sneeuwmaan... noem maar op.