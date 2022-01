Nachtfotografie tip: verander lichtbronnen in sterren

Ben je in het donker foto's aan het maken, dan kan het mooi zijn wanneer de lichtbronnen in je beeld een mooie stervorm hebben. Vroeger had je daar een speciaal sterfilter voor, maar met een goed gekozen diafragma is dat ook heel eenvoudig zonder filters mogelijk. Ik leg uit hoe je dit moet doen.



Niet iedereen vindt het mooi, maar als je er van houdt is het mogelijk om van lichtbronnen in je foto een mooie stervorm te maken. Het enige wat je moet doen is een kleine lensopening kiezen. Bijvoorbeeld diafragma f/8, f/11 of zelfs f/16.