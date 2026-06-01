Raw-bestanden bewerken in Affinity Photo

Raw-bestanden bewerken in Affinity Photomaandag 1 juni 2026, 15:15 door Nando Harmsen | 29x gelezen | 0 reacties
Gebruik jij Affinity by Canva voor het bewerken van je raw-foto's? Bespaar dan harde schijfruimte door je bewerking niet als een aparte foto op te slaan. Het kan heel wat ruimte besparen door je bewerking te linken.
Affinity by Canva, het gratis alternatief voor Photoshop, biedt de mogelijkheid om je raw-foto's te bewerken. Hiervoor moet elke foto in het programma geopend worden, bewerkt, en weer opgeslagen.
Elke raw-foto die je bewerkt wordt standaard als een apart AF-bestand opgeslagen. Dit bestand is uniek voor Affinity en kan door geen enkel andere programma gelezen worden. In ieder geval, nog niet.
Bij het openen van een raw-bestand krijg je een raw-editor die de Develop studio genoemd wordt. Daar heb je de keuze om de bewerking toe te passen als pixel layer. Daarmee is de bewerking definitief, en kan je later niets meer aanpassen.
In plaats van de pixel layer kan je het opslaan als raw layer. Om precies te zijn, twee verschillende raw layers. Eén is embedded, de andere is linked. Met beide versies blijf je de mogelijkheid behouden om een bewerking later weer aan te passen.
Kies je een embedded raw layer, dan wordt het oorspronkelijke raw-bestand erbij opgeslagen. Dit betekent dat je niet alleen de aanpassingen opslaat, maar ook het raw-bestand zelf. Het AF-bestand dat Affinity maakt wordt dan heel groot.
Om een idee te hebben heb ik een raw-bestand bewerkt in de Develop studio en dit als embedded raw layer opgeslagen. Naast het raw-bestand van 22 MB krijg ik er een AF-bestand bij van 329,5 MB.
Kies ik voor een linked raw layer, dan verandert de benodigde opslagruimte enorm. Naast het raw-bestand van 22 MB krijg ik een AF-bestand van slechts 887 KB. Dat is minder dan 1 MB.
Ik bespaar op deze manier per foto meer dan 300 MB aan harde schijfruimte. Dit telt hard op, want als je 10 foto's embedded opslaat wordt het 3000 MB, ofwel 3 GB. Voor 100 foto's is dat al 30 GB en 1000 foto's is maar liefst 300 GB.
Het is wel belangrijk dat je het AF-bestand dat aan het raw-bestand gelinkt is bij het raw-bestand blijft. Anders werkt het natuurlijk niet. Een AF-bestand met een embedded raw-bestand hoeft niet bij het originele raw-bestand te blijven staan.
Gebruik jij Affinity by Canva voor het bewerken van je raw-foto's? Gebruik je geen linked raw layer? Overweeg dan dit te doen. Het kan je heel wat ruimte op je harde schijf besparen.
Affinity by Canva is de derde versie van het populaire alternatief voor Photoshop. Deze derde versie is gratis te gebruiken. Je hoeft je alleen maar te registreren.
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
