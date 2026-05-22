Scherptediepte verschil bij een crop of teleconverter

Scherptediepte verschil bij een crop of teleconvertervrijdag 22 mei 2026, 20:10 door Nando Harmsen | 91x gelezen | 0 reacties
Wat is het verschil in scherptediepte bij croppen of het gebruik van een teleconverter? Dat kan beredeneerd worden, of berekend als je goed bent in wiskunde. Of je test het uit. Dat laatste heb ik gedaan en de resultaten zie je in dit artikel.
Er kunnen wel eens discussies ontstaan als het gaat over het effect op scherptediepte bij een teleconverter, of bij het gebruik van croppen. Is er een verschil, en zo ja, wat is het verschil. In plaats van theorie, is een real-world test het beste.
Ik heb daarvoor een 45 megapixel camera gebruikt met een 400mm f/2.8 objectief en een 2x teleconverter. Hiermee heb ik een foto gemaakt van een steenuiltje dat wel wilde poseren. Ik heb natuurlijk gezorgd voor een prettige achtergrond.
Een paar feiten op een rij.
Bij het gebruik van de 2x teleconverter wordt de maximale lensopening verminderd tot f/5.6.
De resolutie met de 2x teleconverter blijft ongewijzigd 45 megapixels.
Bij het croppen blijft de maximale lensopening f/2.8
De resolutie bij het croppen verminderd met een factor 4. De 45 megapixels wordt daardoor 11,12 megapixels.
Ik ga geen pixelpeeping doen. Zowel de 45 megapixel als 11,12 megapixel foto heb ik verkleind tot 960 pixels, het formaat van foto's op deze webpagina. Het verschil zoals je dat ziet is dus zoals een foto altijd bekeken wordt.
Wanneer hetzelfde diafragma gebruikt wordt (f/5.6), zal de foto met teleconverter een zachtere bokeh opleveren dan de foto zonder teleconverter die gecropt is.
Vergelijk je de foto's wanneer ze beiden met de grootste lensopening zijn gemaakt dan is er geen merkbaar verschil in bokeh.
De conclusie is duidelijk. Zo lang je de grootste lensopening gebruikt, maakt een teleconverter niets uit voor de bokeh. Die is simpelweg hetzelfde.
Het enige verschil met en zonder teleconverter is dan verlies aan resolutie bij crop, of een geringe scherpte en autofocus snelheid bij een teleconverter.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
