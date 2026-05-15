Croppen of toch een teleconverer?

Voor wie veel met tele objectieven fotografeert, zal het volgende wel bekend voorkomen; het onderwerp is toch nog te klein in beeld. Hoe kan je dit het beste oplossen? Croppen, of toch een teleconverter gebruiken?

Het is een dilemma waar veel natuur (dier/vogel-) fotografen mee geconfronteerd zijn. Het onderwerp is toch nog te ver weg, waardoor het kleiner dan gewenst in beeld komt. Je kan dit accepteren, of er iets aan doen.

Een graspieper, ver weg, klein in beeld. Dit is met een 500mm brandpunt gefotografeerd.

Een nieuw (nog langer) teleobjectief is vaak zo goed als onbetaalbaar. Indien het wel kan is het niet altijd even praktisch. Misschien kan een teleconverter de oplossing zijn.

Een teleconverter verlengt het brandpunt. Je krijgt fysiek een langer tele objectief. Met een 1,4x teleconverter verandert 400mm in een 560mm brandpunt. Een 600mm wordt een 840mm objectief.

Een goudvink, gefotografeerd met 400mm met een 1,4x teleconverter. Dit wordt 560mm. Diafragma f/2,8 wordt f/4.

Je kan ook een 2x teleconverter kiezen, waarbij het brandpunt twee keer zo lang wordt. Een 400mm zal een 800mm brandpunt worden. Een 600mm verandert in een indrukwekkende 1200mm.

Er zit een keerzijde aan deze medaille. Het heeft gevolgen voor de hoeveelheid licht dat de sensor bereikt. Met een 1,4x teleconverter verlies je één stop licht, een 2x teleconverter veroorzaakt twee stops verlies.

Een zanglijster, gefotografeerd met 400mm en een 2x teleconverter. Dit is dan 800mm brandpunt.Diafragma f/2,8 wordt f/5,6.

Een teleconverter heeft nog meer consequenties. De autofocus snelheid kan verminderen, en het beeld gaat iets in kwaliteit achteruit. Over het algemeen zijn deze verschillen zo klein dat we het alleen bij minutieus bestuderen en vergelijken gaan zien.

Het is ook mogelijk om te gaan croppen. Daarmee snij je een groot deel van de foto weg waardoor dezelfde vergroting als een teleconverter bereikt wordt. Het nadeel aan croppen is het verlies aan resolutie.

Een fazant, gefotografeerd met 400mm brandpunt. Ik heb dit beeld gecropt tot ongeveer een kwart van de originele resolutie. Diafragma f/2,8 blijft f/2,8.

Wanneer je een camera met een grote resolutie hebt, bijvoorbeeld 50 megapixels, dan zal er na de crop nog voldoende resolutie overblijven. Heb je een 25 megapixel camera, dan zal dezelfde crop een flinke hap uit de resolutie nemen.

Voor internet gebruik zal bij een crop altijd wel meer dan voldoende resolutie overblijven. Voor een fotoboek waarin een 20x30cm grote afbeelding komt zal dat ook nog wel gaan. Maar echte grote prints kan lastig worden.

Dit zijn detail weergaves van de foto's in dit artikel. Niet precies 100% weergave, maar wel in de richting daarvan.

Het voordeel boven een teleconverter is het behouden van de grootste lensopening. Dat zal vooral bij donkere omstandigheden merkbaar zijn. Hoewel, de moderne ruisreductie kan al veel zorgen over hoge ISO-waarden weghalen.

Hou er wel rekening mee dat bij een echt langer brandpunt door een teleconverter de achtergrond heel anders afgebeeld wordt dan bij een crop. Daardoor zal de scherptediepte ook anders zijn. Maar dat is iets voor een ander artikel.

Een blauwborst met 400mm en een 1,4x teleconverter. Deze 560mm opname is bovendien nog gecropt.

Heb je een teleconverter in gebruik om een langer brandpunt te bereiken? Bedenk dan dat je ook in dat geval nog steeds achteraf kan croppen.

Een teleconverter kan een goede oplossing zijn om een langer bereik te krijgen, zonder een fikse aanslag op je bankrekening. Je houdt de resolutie van je camera, en houdt altijd nog de mogelijkheid om nog te croppen. Mits je met de nadelen kan leven.

Gebruik jij een teleconverter, of liever niet? Deel je ervaring in een reactie onder dit bericht.

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie.

Flitsen op Locatie

