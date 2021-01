Sfeerbeelden waarvoor je het huis niet uithoeft

Van een vriendin had ik een boek over Urban Exploring te leen gekregen en ik werd meteen geraakt door deze intrigerende beelden van verlaten kamers en kelders waar gefilterd zonlicht door ramen, luiken of deuren zijn weg naar binnen zoekt. En waar het spel van schaduw en licht zo fascinerend tot uitdrukking wordt gebracht.



Hierdoor ge´nspireerd wilde ik graag deze sfeer toepassen, maar dan in gewoon thuis. Een leuke uitdaging. Omdat de zon in deze tijd laag staat, krijg je lange schaduwen waar je prachtig gebruik van kunt maken. Het is dan nog even zoeken naar een geschikt onderwerp en opstelling.



Op jacht dus naar geschikte voorwerpen. Liefst met een vervlogen herinnering, of iets van vintage. Nooit gedacht dat de weinige antieke erfstukjes die we hebben perfect van pas komen bij deze manier van fotograferen.



Denk hierbij aan kleinoden zoals een zilveren kannetje met lepeltje, een vooroorlogse Mont Blanc vulpen en een kop en schotel van oma. Juist de sfeer van oud vraagt om een spel van licht en schaduw.