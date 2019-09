Straatfotografie verandert, maar helaas niet altijd ten goede

In het tijdperk waarbij privacy en alles daarom heen onder een vergrootglas ligt, wordt het er voor de straatfotograaf niet gemakkelijker en leuker op. Zelfs in publieke ruimten, waar het fotograferen in bijna alle omstandigheden gewoon geoorloofd is, wordt je vaak aangesproken en afkeurend gevraagd waarom je foto's maakt.



En het vreemde van alles is dat dit ook door de jongere generatie gebeurt. Of Nederlanders van een andere afkomst of genationaliseerd maar met een andere culturele achtergrond. In dit laatste geval kan ik het nog enigszins begrijpen. Naar mijn idee is het, net als veel dingen tegenwoordig, behoorlijk doorgeschoten.



Maar wat te doen als je toch graag straatfoto's maakt? Deze vraag stellen mijn vrouw, die de laatste jaren ook fotografeert, en ik ons steeds vaker af. Hierop antwoorden is niet eenvoudig maar we willen toch graag verwoorden hoe wij dit aanpakken.



Als straatfotograaf probeer je het alledaagse leven zo pakkend mogelijk vast te leggen en wil je deze portretten en situaties graag met zoveel mogelijk mensen delen. Hij of zij heeft in ieder geval niet de intentie om wie dan ook te kwetsen of om met voorbedachten rade compromitterende foto's te maken en te verkopen om er zelf rijk van te worden.



Eigenlijk is het een kunstzinnige vorm van fotografie waarin iedereen wel iets herkent en bij menig persoon ook nog een mooie herinnering oproept. Helaas hebben veel mensen een heel ander beeld van de maker tijdens deze memorabele momenten en moet de straatfotograaf praktische oplossingen bedenken om deze vorm van fotografie te kunnen blijven beoefenen.