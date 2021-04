Tip: fotografeer eens op een keukentrap!

Vier jaar geleden kocht ik het boek Uit Voorraad Leverbaar van fotograaf Hans van der Meer. Daarin staan typisch Nederlandse winkelcentra die je in een vinexwijk vindt. Het zijn foto's die onmiskenbaar onze Nederlandse straatinrichting bloot leggen.



Dankzij dat boek kijk ik nu anders naar die winkelcentra en vooral naar het straatmeubilair dat in iedere gemeente hetzelfde lijkt te zijn. Maar ik leerde ook iets over zijn manier van werken. Zijn beelden maakt hij namelijk vanaf een keukentrapje.



Door die trap heeft Van der Meer een iets verhoogd standpunt. Dat geeft overzicht en voelt meer beschouwend in plaats van registrerend. Ik nam me voor om dat ook eens te doen.



Maar ik deed het niet. Want ik werk ook nooit met een statief, ik wil bewegingsvrijheid hebben wanneer ik fotografeer. Ik dacht dat dat trapje nog beklemmender zou voelen dan een statief.



En toch... die keukentrap bleef maar sudderen in mijn gedachten. Ik wist dat er ooit een dag ging komen waarop ik er ook zo idioot uit zou zien. En zo geschiedde, vier jaar later, aangejaagd door iemand anders die mijn advies wél opvolgde.



Enfin, een mens zit ingewikkeld in elkaar. Of nouja, ik in ieder geval...





Het verschil met mijn keukentrap

Onlangs ging ik op stap met mijn nieuwe aanwinst. Ik liep er een beetje onwennig mee over straat en had enige schroom om erop te klimmen.Maar na de eerste foto was ik om. Verbaasde blikken van voorbijgangers zag ik niet meer. Wel zag ik het verschil in mijn foto's. Eerst een foto gemaakt vanaf de trap: