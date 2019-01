Tip: ga op zoek naar lijnen!

We weten allemaal dat lijnen belangrijk zijn, toch? Dat is ook precies waarom ze 'leidende lijnen' genoemd worden. Sommigen denken misschien dat dit alleen geldt voor landschap en architectuur, maar dat is niet waar.



Vind de lijnen in je modellen pose, achtergronden et cetera. En het zal echt een schot in de roos zijn.