Tip: maak een shotlist

3. Het is een handige houvast wanneer het even niet lukt.



Ha, dacht ik toen. Zoiets past volgens mij best wel bij mijn manier van werken. Ik hou van structuur, discipline en opgelegde kaders. Omdat juist dát mijn creativiteit aanwakkert. En wellicht ook die van jou.



Wanneer kun je een shot list gebruiken?



Altijd.



Een paar voorbeelden:



Straatfotografie: bedenk vooraf een thema en maak dat thema specifiek. Met welke foto's wil je thuiskomen, hoe zien die eruit? Denk aan: standpunt, diafragma en compositie. Teken het desnoods uit.



Portretfotografie op locatie: verdiep je in andere portretten. Wat werkt, en wat niet? Welke achtergrond zoek je? Bedenk vooraf of je wilt experimenteren met het kader: alleen het hoofd, hoofd plus bovenlijf, armen over elkaar, etc. Maak dan een lijstje met foto's die je sowieso wilt maken.



Reisfotografie: je gaat op vakantie naar een land waar je nog nooit bent geweest. Maar helemáál blanco ben je niet. Wat maakt dat je graag naar dat land wilt?



Kun je dat omzetten in een thema voor een fotoserie? Dat voorkomt meteen dat je bij thuiskomst een waterval aan beelden hebt die tijdens je vakantie heel leuk leken, maar bij thuiskomst – zonder context – eigenlijk best saai zijn.



Enfin: de kunst is om je lijst aan te passen aan wat jij nodig hebt. Dat doe ik ook.