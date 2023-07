Workflow tips voor Lightroom Classic in 7 stappen

Een foto bewerken tot een eindresultaat maakt onderdeel uit van fotografie. Wat uit de camera komt is namelijk zelden perfect. Hoe deze foto bewerkt is heel persoonlijk. Ik kan enkele tips geven voor een prettige workflow.



Het bewerken van een foto wordt minder lastig als je een goede workflow hebt. Die workflow is in principe voor iedereen anders. Elke fotograaf heeft immers een favoriete manier van werken. Ben je echter op zoek naar jouw favoriete manier? Dan helpen deze tips je verder.



De tips zijn gebaseerd op een workflow in Lightroom Classic. Gebruik je die software niet, kijk dan naar wat er bewerkt wordt in elke stap. Jouw favoriete software pakket heeft die optie ook. Het ziet er misschien iets anders uit, maar in basis is het toch hetzelfde of vergelijkbaar.





Stap 1: Beeldcorrectie

De beeldcorrectie zorgt ervoor dat lensfouten eruit gehaald worden. Beeldvervorming, chromatische aberratie en vignettering door het objectief verdwijnen.