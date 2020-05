Verdeling van de scherptediepte

Deze vuistregel mag met een grote korrel zout worden genomen. In deze regel zou 1/3e van de scherptediepte vr het scherpstelpunt liggen en 2/3e erachter. Deze verdeling is echter heel sterk afhankelijk van de scherpstelafstand.



De verhouding is bij macrofotografie bijvoorbeeld fiftyfifty, omdat je van heel dichtbij scherpstelt. En dan is dus het scherpe gebied vr het scherpstelpunt net zo groot als het stuk erachter.