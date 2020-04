Vogel(fotografie)cursus in quarantainetijd: fijne afleiding!

Dat is het zogenaamde 'waarnemingseffect'; we zijn de natuur om ons heen nu ineens veel meer aan het waarderen, omdat het zo'n fijne afleiding is van alles om ons heen.



Het is nu ook de perfecte tijd in het jaar om vogels te kijken en te luisteren. Vogels zijn volop bezig met het claimen van een territorium en het bouwen van nestjes. Ook zijn honderden miljoenen trekvogels op weg naar hun broedplekken.



Sommige vogels komen net terug uit Afrika, dus de vogelwereld is volop in beweging. Zorg er dus voor dat je een rustig plekje hebt en een groene tuin, of een groen balkon.



De online lessen bij de Vogelbescherming zijn gratis en ze zijn te downloaden op de website van de Vogelbescherming. In tien lessen leer je meer over al die vogels die rond je huis vliegen. Elke les worden er twee vogels uitgelicht.



In de cursus worden vogels behandeld die je in de directe omgeving, in je tuin, op je balkon of in een parkje in de buurt moet kunnen zien. Zo leer je het verschil tussen de kool- en pimpelmees en krijg je tips hoe je ze kunt herkennen. Maar het gaat ook over wat voor plekje ze zoeken in de tuin en wat voor geluiden ze maken.