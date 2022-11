Zin en onzin van een laag standpunt in landschapsfotografie

Kikkerperspectief. Is het een goede keuze? Soms wel, vaker niet. Toch zie ik veel fotografen vaak direct dit standpunt innemen.

Wanneer je de kikker echt een zicht op het landschap wil geven, dan moet je het beestje laten vliegen. Dan krijgt je een echt vogelperspectief en dan opent het landschap zich en kun je echt ver weg zien.Ik wil hier niet mee zeggen dat je kikkers moet laten vliegen. Laat ze gewoon op de grond zitten en laat het vliegen aan de vogels over. Maar er zit wel een les in voor de landschapsfotograaf. Kies niet een laag standpunt omdat je denkt dat dit altijd een interessanter beeld oplevert.Kijk eens naar de volgende foto en vertel wat je ziet. Er is een drietal berkenbomen die hoog boven het landschap uitsteken. Wat is er in het landschap te zien? In feite niets of heel weinig. Het enige wat je ziet is de berkenbomen tegen de lucht.