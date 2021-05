Waar moet je op letten als je een tweedehands lens koopt?

Vragen over het objectief geven een indruk hoe ermee omgegaan is. Het geeft vertrouwen, of juist niet. Laat je daardoor leiden.

Ga uitproberen en testen

Sommige vragen kun je misschien zelf beantwoorden als je gaat kijken en uitproberen. Maar vooraf weten wat je kunt verwachten geeft een goede inschatting of het objectief een goede aankoop kan zijn.Bedenk ook hier dat je de prijs moet spiegelen naar de staat van een objectief. Een objectief met veel gebruikssporen mag best een stuk goedkoper zijn dan een exemplaar zonder gebruikssporen.Met het onderzoek dat je gedaan hebt moet je weten wat een goede prijs kan zijn voor een objectief. Internet is een onuitputtelijk bron van dit soort informatie. Als op de hoogte bent is de kans op een miskoop kleiner.Worden vragen niet beantwoord, ontweken of staat het antwoord je gewoon niet aan? Zie dan af van de aankoop. Er zijn nog voldoende andere aanbieders te vinden.Als je gaat testen zorg er dan voor dat dit in een relaxte omgeving is. Eventueel onder het genot van een kop koffie of thee. Test het objectief altijd op je eigen camera. Daar ga je het objectief ook op gebruiken.Controleer of het objectief eruit ziet hoe de verkoper het verteld heeft. Hoe ziet het visueel uit? Is er schade, slijtage? Zitten de rubberen ringen van zoom- en scherpstelring vast? Is de weathersealing ring beschadigd of niet? Hoe zien de contactpuntjes van het objectief eruit?