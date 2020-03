Waar moet je op letten bij de aanschaf van tweedehands apparatuur?

In mijn vorige artikel verwees ik naar beste momenten om in 2020 je camera en toebehoren te kopen. In één van de reacties werd ook gevraagd om een toevoeging wat betreft tweedehands of de aanbiedingen. Zodoende besloot ik deze toevoeging te schrijven.





Geopende doos

Sale oudere modellen

Sluiter

Al vele jaren wordt er natuurlijk gebruik gemaakt van bijvoorbeeld Marktplaats of Facebook Marketplace voor tweedehands elektronica.Maar hoe zit dit met foto-apparatuur? Voor fotografie-apparatuur wil je betrouwbare bronnen om een tweedehands camera of randapparatuur aan te schaffen. En waar moet je dan rekening mee houden?Bij een aantal webshops kun je een nieuw toestel kopen, waarvan ze als demo gebruikt zijn of geretourneerd zijn, waarbij dus alleen de doos geopend is. Met deze toestellen is vaak niets mis, alleen de spanning van het unboxen is natuurlijk weg.Een camera of objectief kan snel in waarde dalen. Dit heeft te maken met dat er bijvoorbeeld nieuwere modellen op de markt komen, waardoor oudere modellen met grote kortingen weggaan.Je kunt dit in de gaten houden door je aan te melden op bijvoorbeeld persberichten van je favoriete camera-merk . Zo ben je op tijd op de hoogte wanneer er van een bepaald product een nieuwere versie komt en je dus kunt anticiperen op wanneer jouw gewenste apparatuur in prijs zal kunnen gaan dalen.Ook de nieuwsbrieven van diverse webshops zullen je op tijd informeren over prijsdalingen.Een fototoestel slijt. Met name de sluiter. Het vervangen van een sluiter kan een kostbare aangelegenheid zijn. En dit wil je natuurlijk voorkomen.Afhankelijk van het type camera en het gebruik kan een sluiter gegarandeerd worden van 100.000 tot 400.000 kliks. Dus hoe lager het aantal kliks, hoe minder risico op kosten.Heb je een tweedehands fototoestel gevonden die aan jouw eisen voldoet? Vraag dan aan de verkoper hoeveel kliks deze sluiter heeft gedaan. Je kunt dit laten testen via diverse websites zoals Camerashuttercount en Shuttercounter.com . Meer punten om rekening mee te houden als je een objectief koopt kun je nalezen in dit artikel