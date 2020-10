Waarom geel van blauw houdt (en andersom)

0,5s, f 5/6, ISO 100 @ 24mm

Over het algemeen vinden we blauw een koude en zakelijke kleur. Dat wordt in deze foto enigszins tenietgedaan door het gele licht. Foto van de Brainport Industries Campus, Eindhoven.

Een andere kleur. Rood. Rood is de kleur van bloed en van oorlog, maar ook van liefde en vlammende hartstocht. Het is bij uitstek een kleur om de aandacht mee te trekken. Maar wil je een degelijke indruk maken? Kies dan liever een andere kleur.Grote bedrijven kiezen een kleur nooit zomaar. Dat zit een idee achter. Wist je dat een andere kleur button een wereld van verschil kan maken in het aantal clicks? Welkom in de wereld kleurenpsychologie.Van kleurenpsychologie is het maar een kleine stap naar de neuromarketing: de marketing die ons be´nvloedt op een onbewust niveau.Jij en ik, we worden heel subtiel be´nvloed. En we hebben het amper in de gaten.We dÚnken dat we rationele wezens. In de praktijk valt dat vies tegen. Veel beslissingen nemen we razendsnel en instinctief. Kleuren spelen daarin een rol.In het boekje Overtuigen met neuromarketing in 59 minuten wijdt auteur Dion van der Vaart een speciaal hoofdstuk aan de rol van kleur als middel om mensen te be´nvloeden. Volgens Van der Vaart kom je op filmposters en in filmtrailers vaak de combinatie blauw en oranje tegen - en oranje ligt dicht bij (warm) geel.