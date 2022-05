Waarom iedere fotograaf een 50mm lens moet hebben

5. Lichtsterk

6. Licht en klein

Doordat het objectief lage diafragma's kan hebben, is de lens ook enorm lichtsterk. Hierdoor kun je in donkere omstandigheden fotograferen met snellere sluitertijden. Let wel op dat je dan dus weinig scherptediepte krijgt.Het laatste voordeel van de 50mm lens is dat hij erg licht en klein is. Omdat de lens niet opvalt kun je veel onopvallender foto's maken zonder dat je mensen meteen intimideert. Ideaal als je bijvoorbeeld op straat foto's maakt.Het is ook altijd leuk om mensen versteld te doen staan hoe mooie foto's je kunt maken met de kleine lens.Daarnaast is de lens ook erg licht. Handig als je bijvoorbeeld op vakantie of tijdens het wandelen de hele dag rondloopt met je camera.