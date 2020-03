Wat kun je met EV (Exposure Value of Lichtwaarde)

Camerasettings f/5.6 bij 1/125 en f/14 bij 1/20 die allebei leiden tot eenzelfde EV maar een totaal ander beeld

Stops of 1/3 stops

EV-tabel

Het aanpassen van die parameters gebeurt inof. Eén stop is dus één lichtwaarde. Op moderne camera's kun je vaak met aanpassingen van 1/3 stops werken om zo nauwkeuriger te kunnen werken.Hieronder zijn de opeenvolgende stappen weergegeven. Op het eerste gezicht lijkt het soms niet altijd even logisch, maar het went als je er langer mee omgaat. De sluitertijd wordt steeds uitgedrukt in secondes of delen daarvan. De hieronder opgesomde reeksen zijn steeds hele stops:(de tijd wordt met iedere stop voor de helft verkort):1 seconde 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 et cetera...(f-waarde). Iedere stop laat steeds de helft minder licht door:f/1 f/1,4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 f/45 et cetera...(een hogere iso-waarde is steeds een verdubbeling van de lagere waarde):50 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 25600 et cetera...In onderstaande tabel kun je links de belichtingswaarden en bovenaan de diafragmawaarden aflezen. Bij een zelfde belichtingswaarde (horizontale lijn) zie je dan de "gekoppelde" diafragmawaarden en sluitersnelheden. De iso-waarde blijft in dit geval constant, op 100.EV 0 bij iso 100, heeft een sluitertijd van 1 seconde bij diafragma f/1.0. Je kunt als leidraad aanhouden, dat een gemiddeld interieur 5-7 EV zal hebben, een bewolkte dag EV 10-12 en volle zon EV 15-16.Een toename of afname van een EV-stop is een verdubbeling of halvering van de lichtintensiteit, dus EV 2 is twee keer zo helder als EV 1 en half zo helder als EV 3 bijvoorbeeld. Wat 'echte' belichtigen betreft, is een EV-stop hetzelfde als het aanpassen van de sluitertijd, het diafragma of iso met één gehele stop.