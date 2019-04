Wees niet bang voor écht zwart-wit

Dit portret is in kleur gemaakt (natuurlijk) maar ik wist al dat ik het contrast echt tot het uiterste wilde pushen, dus ik koos voor een nogal harde lichtbron en richtte het licht onder een meer gerichte hoek en zorgde ervoor dat ik genoeg detail had in het origineel.



Hierna was het een kwestie van echt het contrast zover mogelijk verhogen in Photoshop. Met de plug-in Alien Skin kun je het beeld zwart-wit maken met zo min mogelijk grijstinten.



Nu zien niet alle afbeeldingen er goed uit met deze techniek. Je moet wel echt fotograferen met dit beeld in gedachten. Maar als je het dan doet ... kunnen de resultaten ook geweldig zijn. Maar om eerlijk te zijn; het is wel een persoonlijke voorkeur!