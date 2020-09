Welke objectieven zou je kiezen als je er maar twee mocht hebben?

Welk objectief, of welke objectieven moet je hebben? Te veel is ook niet nodig

Landschapsfotografie

Er komt een moment dat je tegen grenzen aan loopt. Dat zijn momenten dat je met je objectief niet de foto kunt maken die je graag zou willen.Komt dat een enkele keer voor, dan is dat niet zo erg. Er zijn altijd wel manieren te verzinnen om met wat handigheid of trucjes toch iets meer uit je brandpunt te halen.Loop je echter heel vaak tegen die grenzen aan, dan is het misschien tijd geworden om naar een beter geschikt objectief te gaan kijken. Misschien is je brandpunt niet lang genoeg, of juist niet kort genoeg. Misschien is de vergroting niet voldoende, of wil je een hele geringe scherptediepte.Zoals je ziet hangt de objectief keuze helemaal af van wat je fotografeert. Iemand die graag dieren fotografeert heeft niets aan een groothoek objectief.Een fotograaf die graag architectuur en interieurs fotografeert hoeft geen macro objectief. Een macrofotograaf heeft nauwelijks nut van een objectief met diafragma f/1,4.Het is niet altijd nodig om veel objectieven te hebben. In feite kun je vaak perfect vooruit met slechts twee objectieven. Welke dat zijn hangt af van je soort fotografie.Stel dat je maar twee objectieven mocht hebben, welke zouden dan de beste keuze zijn? Natuurlijk kan ik alleen uit eigen persoonlijke voorkeur spreken, maar misschien kan mijn keuze je helpen, of inspireren.Ik noem de objectieven op die in de foto te zien zijn, en welke ik gebruik. Voor jouw merk zijn er natuurlijk vergelijkbare of soortgelijke objectieven te krijgen. Gebruik je een camera met een crop sensor, dan moet je wel even de brandpuntsafstand met je crop factor corrigeren.