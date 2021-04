Adobe Superresolutie: Maak een 100 megapixel camera van je 25 megapixel sensor

De kwaliteit van de superresolutie hangt natuurlijk ook af van je basismateriaal. Hier zie je het verschil van een 100% uitsnede van de superresolutie, en de oorspronkelijke foto.

Alleen nog in ACR

Het alternatief

Voorlopig is superresolutie alleen nog in Adobe Camera Raw te gebruiken. Maar het zal binnenkort ook beschikbaar worden voor Adobe Lightroom Classic. Het is alleen even wachten tot het zover is.Hoewel ik enkele voorbeelden heb bijgevoegd, die in de video aan bod komen, is het zelf proberen het beste. Alleen dan zie pas hoe goed de superresolutie kan werken.Als alternatief voor de Adobe superresolutie is natuurlijk de Tpoaz Labs Gigapixel Al, dat al een geruime tijd op de markt is. Ik heb deze software niet naast elkaar kunnen vergelijken, maar van wat ik ervan gezien heb leveren beide stukjes software erg goede resultaten op.Welke het beste is hangt eerder af van de foto zelf die vergroot wordt, dan dat er één als beste aangewezen kan worden.