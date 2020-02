Hoe maak ik van een 'zo-zo' opname toch nog iets leuks

Alleen, ik had de op Facebook gepubliceerde opname alle lagen al lang helemaal plat geslagen, dus ik kon niet meer raadplegen welke weg ik gevolgd had om tot dit resultaat te komen. Maar ja, wat nu volgt is dus een soort reconstructie. Om het verhaal toch maar eens even te vertellen.



Ik reed met mijn autootje weer eens langs een schuurtje aan de A57. Duizenden keren ben ik hier al langs gekomen, iedere keer intrigeerde die eenzaam in het land staande schuur mij, maar nooit zag ik hoe ik die eens z op de plaat kon zetten, dat het enigszins de moeite van een tweede blik waard was.



Het werd nog erger toen ze een of ander aarden wal er vlakbij aanlegden, dat zodra je dichterbij kwam het zicht er op helemaal bedorven was.



Tot afgelopen zondag. Toen ik daar weer eens voorbij dreigde te rijden en mij weer ergerde aan die aarden wal- ik besloot de zijweg vlakbij in te slaan en maar eens even te stoppen.



Het zal wel weer niks worden, dacht ik, het waaide als een gek, dus ik heb maar eens, veilig voor de elementen, vanuit mijn autoraampje een tweetal opnamen er van gemaakt. Eenmaal thuis gekomen zag het RAW-bestand er zo uit: