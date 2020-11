Hoe zit het nu met resolutie, dpi en ppi?

Als fotograaf ben je ze waarschijnlijk wel eens tegen gekomen; vage termen zoals DPI en PPI. Bijvoorbeeld wanneer je meedoet aan een fotowedstrijd. Maar wat is het en wat moet je ermee? Ontdek het in dit artikel.



Er is vaak nogal wat verwarring over het gebruik van resolutie, dpi en ppi. Deze termen komen we vooral tegen wanneer we een foto inzenden voor een wedstrijd, of wanneer er een foto voor print gebruikt gaat worden.



Het vervelende is, dat er vaak dingen gevraagd worden die nergens op slaan, of die elkaar zelfs tegenspreken.



Het is moeilijk om een goed beeld te krijgen hoe het nu eigenlijk zit. Een foto vragen met de afmetingen in pixels en daarbij een dpi waarde heeft totaal geen zin. Toch zie ik dit vaak voorbij komen. Om het allemaal duidelijk te krijgen, heb ik dit artikel geschreven.





Inches en centimeters

Analoge resolutie: dots per inch (dpi)

Voor ik dit ga uitleggen moet ik eerst even vertellen dat, zoals zoveel dingen in fotografie, veel Engelse termen gebruikt worden. Dit geldt ook voor de 'i' in de term dpi en ppi. De 'i' staat voor de Engelse afstandsmaat inch.Je spreekt dus van dots per inch, of pixels per inch. Dit kan het lastig maken, aangezien wij liever gebruik maken van het metrisch systeem met centimeters.Dit betekent dat je het getal zo nu en dan moet omrekenen van inches naar centimeters. Dit doe je door inches te vermenigvuldigen met 2,54, of centimeters te delen door 2,54. Met andere woorden, 1 inch is gelijk aan 2,54 centimeter.Oh ja, als we het dan toch over de Engelse term hebben; de naam dot in dots per inch betekent puntje.De term dpi betekent dots per inch. Dit is een term die niets met digitaal te maken heeft, en alles met analoge print technieken. Een print is namelijk een verzameling puntjes, ofwel dots.Je kunt dit duidelijk zien als je een krantenfoto bekijkt, die uit heel weinig dots per inch bestaat.