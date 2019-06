Lichtende nachtwolken fotograferen is redelijk simpel. Je moet bij voorkeur een statief gebruiken, want het is immers al donker. Kies ook een mooie plek uit, die je tevoren bepaald hebt. Op het moment dat ze verschijnen nog een plek vinden is mogelijk, maar niet makkelijk.



Als instellingen adviseer ik het volgende:

• Brandpunt tussen de 24mm en 70mm voor overzichten,

• Brandpunt tusssen de 70mm en 200mm voor meer detail,

• Witbalans rond de 4000-5000K,

• Fotografeer in RAW,

• Beeldstabilisatie uit,

• Diafragma tussen de f/4 en f/8,

• Sluitertijd tussen de 2 en 10 seconden,

• Regel belichting met de ISO, die vaak tussen de 400 en 1600 komt,

• Gebruik selftimer of een remote,

• Hou je histogram in het oog voor de correcte belichting,

• Maak eventueel een extra belichting voor de voorgrond



Probeer een redelijk korte sluitertijd aan te houden en regel de juiste belichting met je ISO waarde. De wolken bewegen redelijk snel, waardoor patronen en ribbels in de wolken veranderen. Een te lange sluitertijd zal die details laten vervagen.