Uitgestelde lange timelapse maken met je GoPro

Langere Timelapse door tussendoor uitschakelen

De GoPro opname uitstellen

Uitstellen en langere time-lapse combineren

Standaard blijft je GoPro de hele tijd aan staan tijdens het maken van een timelapse. Dat slurpt natuurlijk accu. Afhankelijk van het type GoPro dat je gebruikt houdt ie het dan een klein uurtje uit.Met de GoPro Lapse firmware kun je een QR code scannen die een langere timelapse mogelijk maakt door tussendoor telkens de camera uit te schakelen. Zo kun je een timelapse uitspreiden over meerdere uren of zelfs dagen.De ingebouwde accu blijft natuurlijk een beperkende factor. Daarom zal je camera bij langere timelapse video's minder foto's per minuut maken. In totaal kan de camera circa 400 foto's maken op één accu. Die spreid je dus uit over de periode dat je opnames wilt maken.Zelf wilde ik een opname maken op een bouwterrein. Daar zou vanaf zeven uur ochtends activiteit zijn, alleen had ik geen zin om daar ook al om zeven uur te staan. Ik wilde dus dat de GoPro vanzelf begon met opnemen vanaf een bepaald tijdstip.En ook dat kan met de QR codes! Daarvoor moet je gebruik maken van een custom QR code . Hier kun je flink wat dingen instellen, waaronder een uitgestelde actie (delayed actions).Uiteraard wilde ik beide opties. Dus zowel de langere time-lapse als de uitgestelde starttijd. Ook dit is mogelijk door bij de Curstom QR code ook het commando voor de time-lapse toe te voegen bij het veld 'Additional Commands'.Het is natuurlijk verstandig om je setup eerst uit te proberen, voordat je hem in het veld gaat inzetten. Het luistert best nauw met instellen. Als je bijvoorbeeld 7:00 uur aangeeft dan werkt de code niet. Het moet echt 07:00 uur zijn. De '0' mag je niet vergeten.Dit is de uiteindelijke URL met mijn instellingen. Als ik deze pagina bezoek en de QR code scan met de GoPro, dan zal de camera vanaf 7 uur 's ochtends een timelapse maken die 3 uur duurt (of totdat de accu leeg is).Als de accu leeg is, wordt gelukkig wel netjes de opname bewaard. Ik kon dus een lege camera oppikken waarbij de opnames gewoon goed bewaard gebleven waren.Gecombineerd met wat drone-beelden en wat uit de hand geschoten video kon ik zo onderstaande video maken. Verder zijn het geen hele spectaculaire beelden, maar voor een dergelijke opdracht als het vastleggen van bouwwerkzaamheden is het heel praktisch.