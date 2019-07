Zwart-wit fotografie volgens het zonesysteem

De meeste camera's zijn in te stellen op zwart-wit fotografie. Vaak kan dat op twee manieren: via beeldstijl of via het retoucheermenu.



Voor de RAW-fotografen is het belangrijk om dit via “beeldstijl”- “monochroom” te doen (het kan zijn dat dit bij jouw camera bijvoorbeeld “Picture control” – “monochrome” genoemd wordt, bij Fuji zit het in de filmsimulaties en bij Sony bij Creative Style).



Je ziet dan een zwart-wit voorvertoning op je lcd-scherm, maar je RAW-bestand bevat nog alle kleurinformatie. Je kunt er in de nabewerking dus nog alle kanten mee op.



Voordeel is dat je al wel het (soms weinige) verschil in helderheid tussen bijvoorbeeld groen blad en een rood dak ziet. En dan ter plekke nog de keuze kunt maken om de foto zo te maken dat er nog een andere kleur tussen dat groen en rood zit.



De jpeg-fotografen die hun foto niet nabewerken, kiezen meestal voor het omzetten naar zwart-wit via het retoucheermenu van de camera. Verschil is dat daarmee alle kleurinformatie uit het bestand verwijderd wordt. De foto is dus definitief zwart-wit.



De nabewerkingsmogelijkheden zijn veel beperkter. Maar dat was nu juist de bedoeling van deze fotograaf die op jpeg fotografeert. Die wil helemaal niet moeten nabewerken..…





Kleur versus zwart-wit

In kleur zien we bijvoorbeeld verschil tussen lila en lime, in zwart-wit krijgen ze beiden ongeveer dezelfde tint grijs. Oefen dus welke kleur in welke grijstint weergegeven zal worden. Fotografeer eventueel een kleurenkaart in zwart-wit om een spiekbriefje te hebben.