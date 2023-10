Een LUT gebruiken voor videobewerking

Wanneer je video opnames maakt kom je op een moment de term LUT tegen. LUT betekent Look-Up Table, maar dat vertelt nog niet veel over wat het is. In dit artikel vertel ik er in eenvoudige bewoordingen meer over.



Een Look-Up Table, afgekort LUT is een manier om je videobeelden van een kleur en contrast correctie te voorzien. Dit zijn een soort presets, maar ze zijn in werkelijkheid iets geavanceerder dan dat. Er bestaan LUT's voor kleur en contrast correctie, en er zijn LUT's voor color grading.