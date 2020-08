Flits op locatie, gebruik je high speed sync of een ND filter?

Op locatie fotograferen met een flitser, de zogenaamde strobist fotografie, kan heel leuk zijn. Het geeft mogelijkheden die in de studio niet gedaan kunnen worden. Een losse flitser geeft je de kans om het omgevingslicht, en je flitslicht, perfect samen te laten werken.



Wil je gebruik maken van een kleine scherptediepte, dan is de kans groot dat je omgeving overbelicht raakt. Je zit tenslotte vast aan je flits synchronisatie tijd, die vrijwel altijd rond de 1/200 ligt. Om dit te omzeilen heb je twee mogelijkheden: high speed sync, of het gebruik van grijsfilters.



In deze video van Adorama TV wordt op een heel simpele, doeltreffende manier uitgelegd, wat de verschillen zijn. Maar ook hoe je te werk gaat met het bepalen van de belichting, en het instellen van je flitser. In dat opzicht is de video op meerdere fronten heel leerzaam.