Het punt dat gemaakt wordt is als volgt: wanneer je zowel een hoge resolutie bestand als een lage resolutie bestand met elkaar vergelijkt op 100 procent vergroting op je scherm, dan zal je zeker een verschil zien en wint de sensor met de lagere resolutie.



Maar 100 procent van een lagere resolutie sensor geeft je veel minder detail (de uitsnede is gewoon groter) dan bij een hoge resolutie sensor.



Zou je de foto dus schermvullend kijken, of beide foto's op hetzelfde formaat afdrukken, dan wint de sensor met de hogere resolutie het.



Alle details hierover kun je ook teruglezen in dit artikel op DP Review.



101 Tips voor Perfecte Portretfoto's

Wil jij graag weten hoe je perfecte portretfoto's kunt maken? In mijn boek De Portretbijbel geef ik je 101 tips om jouw portretfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die ik de afgelopen vijftien jaar als portretfotograaf heb opgedaan.