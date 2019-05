Hoe fotografeer je vogels in het wild door Simon Roy

Simon Roy legt uit hoe hij tot zijn loeischerpe beelden komt van vogels waarbij de achtergrond mooi geblurred is en het takje waarop ze zitten er zo mooi en natuurlijk uitziet.



Hij verzamelt in de winter veel dode takken die hij uitholt en opvult met nootjes om vogels aan te trekken. Hij positioneert de tak vaak naast een fietspad. De vogels weten dat daar vaak voedsel te vinden is (door fietsers of wandelaars weggegooid) en de voorbijrazende fietsers schrikken hen niet meer af.



Als er hoge bomen in de buurt zijn is dat vaak een mooie uitgangspositie voor de vogels om eerst te landen en de boel te verkennen of het veilig is.



Voor je eigen positie als fotograaf is het belangrijk dat je je dusdanig opstelt dat je het gat met de nootjes niet ziet en dat je een mooie, egale achtergrond hebt.



Simon gebruikt een single focus point en hij stelt van tevoren al wat scherp op het takje. Hij zorgt dat hij scherpstelt op de kop zodra de vogel er zit. Hij draagt vaak zwarte handschoenen zodat de vogels niet snel worden afgeschrikt als hij zijn hand omhoog moet richten om de camera te bedienen.



Hij drukt pas af op het moment dat de vogel al een paar happen van de nootjes heeft genomen en de kop opricht om te kijken of het veilig is. Zodra het voedsel op is vliegen ze weg, maar ze komen altijd nog een keer terug op dezelfde tak (standaard). Je kunt dan ook nog mooie foto's maken zonder voedsel in de snavel.



Zorg bij je compositie voor voldoende kijkruimte voor de vogel. Schuine takken door het beeld doen het ook goed. Zorg verder voor een goede belichting (geen harde schaduwen) en dat je het gedrag goed kent. Dan is de helft van het werk al gedaan.





