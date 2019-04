Hoe fotografeer je vogels in vlucht?

Een aantal camera-settings worden besproken waaronder een behoorlijk snelle sluitertijd. Zelfs bij grotere vogels die langzamer en voorspelbaarder vliegen moet je 1/2000 al als basissetting nemen bij AutoISO. Bij kleinere vogeltjes die veel duiken, zoals de ijsvogel, is 1/2500 of nog veel sneller een mooi uitgangspunt.



Bij hoge-resolutie-camera's zul je snel merken dat je last krijgt van bewegingsonscherpte. Daarom is een snelle sluitertijd al helemaal aan te bevelen.



Als je witte vogels fotografeert moet je je belichtingscompensatie wat naar beneden afstellen. Als je tegen het licht of naar boven fotografeert (wat vaak gebeurt bij vogels in de vlucht) kun je beter wat overbelichten.



De lucht wordt dan vaak wel wat wit, maar de vogel verandert niet in een silhouetten. Het mooiste resultaat krijg je vaak als je met je rug naar de zon staat of tijdens het gouden uurtje.



Als je buffer te snel volraakt zou je kunnen overwegen om in JPG te fotograferen. Als je voor kwaliteit en uitgebreide nabewerkingsmogelijkheden (vooral het ophalen van schaduwen en terugdimmen van geclipte hooglichten) kies je voor RAW.



Als focus-instelling is de AF-C (continuous) modus het bruikbaarst, met daarbij een fixed AF point. De camera blijft het bewegende onderwerp volgen en erop scherpstellen.



Ook is het handig om de Backbutton focus in te stellen zodat je niet met de ontspanknop zowel moet scherpstellen als afdrukken.





Cursus vogelfotografie

