Hoe vind je jouw fotografiestijl?

Wat is jouw stijl als fotograaf? Als fotograaf wil je vaak een eigen herkenbare stijl. Dat iemand die een foto van je ziet, direct weet dat dit waarschijnlijk een foto van je is. In deze video duikt Alex Kilbee in de manier waarop jij jouw stijl kunt ontdekken.